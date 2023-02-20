Ереван, 21 февраля, 2023, 00:13 — ИА Регнум. Сын бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова был задержан в Ереване, сообщает 20 февраля армянский интернет-ресурс 168. am.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Юрий Хачатуров

Генерал Григорий Хачатуров, бывший командующий 3-м армейским корпусом, был задержан Службой национальной безопасности Армении.

Хачатуров был арестован в связи с делом бывшего министра обороны страны Сейрана Оганяна.

Ранее генеральному прокурору Армении Анне Вардапетян удалось добиться у депутатов армянского парламента возбуждения уголовного дела в отношении Оганяна. Экс-министра обороны подозревают в крупной растрате и в использовании служебного положения в личных целях.

Напомним, что другой сын Хачатурова уже арестовывался армянскими правоохранительным органами.