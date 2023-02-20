Поезд президента США Байдена прибыл в Польшу
Варшава, 20 февраля 2023, 23:47 — REGNUM Президент США Джозеф Байден прибыл с Украины в польский город Жешув. Об этом 20 февраля сообщает агентство РАР со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Польши Петра Вавжика.
Отмечается, что на вокзал польского города Жешува прибыл поезд, в котором, предположительно, находится американский лидер. Трансляцию с места событий ведёт телевидение Польши.
Планируется, что Байден вылетит из аэропорта города Жешува в Ясенке, где его ожидает самолёт, доставивший главу Белого дома в Варшаву. Президент США вернётся в Варшаву, где остановится в отеле Marriott, — здесь по традиции останавливаются американские лидеры.
21 февраля запланировано выступление Байдена в рамках встречи глав «Бухарестской девятки». Визит американского лидера в Польшу продлится до 22 февраля.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США посчитали оскорбительным внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с президентом США Байденом.
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