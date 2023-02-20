Варшава, 20 февраля, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден прибыл с Украины в польский город Жешув. Об этом 20 февраля сообщает агентство РАР со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Польши Петра Вавжика.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Отмечается, что на вокзал польского города Жешува прибыл поезд, в котором, предположительно, находится американский лидер. Трансляцию с места событий ведёт телевидение Польши.

Планируется, что Байден вылетит из аэропорта города Жешува в Ясенке, где его ожидает самолёт, доставивший главу Белого дома в Варшаву. Президент США вернётся в Варшаву, где остановится в отеле Marriott, — здесь по традиции останавливаются американские лидеры.

21 февраля запланировано выступление Байдена в рамках встречи глав «Бухарестской девятки». Визит американского лидера в Польшу продлится до 22 февраля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США посчитали оскорбительным внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с президентом США Байденом.