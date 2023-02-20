Москва, 20 февраля, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Врачи выявили небольшой очаг забитых сосудов в голове у российского фигуриста Романа Костомарова, однако сильного отека мозга не наблюдается, сообщает газета «Известия» 20 февраля со ссылкой на свой источник.

Марина Каширская ИА REGNUM Оксана Домнина и Роман Костомаров

По его словам, пациент приходит в себя после серии операций. Кроме того, источник отметил, что наибольшую нагрузку приняли на себя печень, а также почки Костомарова, и эти органы работают очень слабо.

Ранее телеграм-канал Shot распространил информацию о том, что у фигуриста поражена четверть головного мозга. Помимо этого, у него были зафиксированы внутримозговая гематома больших полушарий и кровоизлияние в лобной, правой затылочной и левой теменной областях.

15 февраля стало известно, что состояние Костомарова частично стабилизировалось после ухудшения на фоне операций по ампутации.