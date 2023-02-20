МВФ планирует предоставить киевскому режиму помощь в $15 млрд

Киев, , 23:48 — REGNUM Киевские власти рассчитывают получить многомиллиардную экономическую помощь со стороны Международного валютного фонда (МВФ), сообщает 20 февраля пресс-служба украинского правительства.

Денис Шмыгаль и Кристалина Георгиева Пресс-служба правительства Украины

Об этом было заявлено на состоявшейся встрече премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

Стороны обсудили возможность создания новой многолетней обширной программы МВФ для Украины объёмом более $15 млрд. Планируется, что эта программа будет состоять из двух частей: немедленной финансовой поддержки и поддержки структурных реформ, которые будут способствовать восстановлению украинской экономики.

Шмыгаль выразил благодарность Георгиевой за чрезвычайно важную для украинских властей поддержку со стороны МВФ.

Напомним, что первые лица Украины неоднократно признавали невозможность нормального функционирования экономики страны без значительной зарубежной финансовой помощи.

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