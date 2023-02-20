Анкара, 20 февраля, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Как минимум три человека погибли, более 200 пострадали в результате новых землетрясений в турецкой провинции Хатай. Об этом 20 февраля сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в эфире местного телевидения.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

«В результате двух землетрясений в Хатае погибли три человека, ранения получили 219 человек», — уточнил глава МВД Турции.

Также Сойлу указал, что поисково-спасательные операции продолжаются в трех местах. Получено 42 сообщения, по всем проведена инспекция. По 39 сообщениям проблем нет.

Напомним, управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о двух землетрясениях в провинции Хатай магнитудой 6,4 и 5,8.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новое землетрясение, произошедшее на юго-востоке Турции, вызвало около 20 афтершоков.