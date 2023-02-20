Дамаск, 20 февраля, 2023, 23:30 — ИА Регнум. В результате нового землетрясения на территории Сирии, в Алеппо, несколько человек получили ранения, сообщает 20 февраля информационное агентство САНА.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Источник агентства сообщил, что толчки вызвали обрушение частей зданий. В результате этого шесть человек получили ранения и были доставлены в госпиталь.

Сирийские сейсмологи утверждает, что эпицентр нового землетрясения находился в 52 км от Идлиба. По их мнению, повторные подземные толчки будут продолжаться.

Напомним, что в Сирии и Турции произошли два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5.8.