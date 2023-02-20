Страны — члены Совбеза ООН договорились провести заседание по «Северным потокам» 21 февраля

Нью-Йорк, США, , 23:10 — REGNUM Совет Безопасности ООН соберется 21 февраля на заседание, посвященное взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сказано программе работы СБ ООН.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Предполагается, что в ходе мероприятия будет рассмотрен российский проект резолюции по расследованию инцидентов, произошедших в сентябре 2022 года. Россия предлагала провести встречу 22 февраля, но ряд стран попросили назначить ее на другое время, поскольку в этот день возобновляет работу специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная ситуации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой выдвинул свою версию происшествий на «Северных потоках». Он обвинил США в организации этих диверсий.

17 февраля Херш заявил, что взрывы на «Северных потоках» будут иметь ужасающие последствия для США.

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