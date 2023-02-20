Новое землетрясение в Турции вызвало около 20 афтершоков
Анкара, 20 февраля 2023, 23:10 — REGNUM Новое землетрясение, произошедшее в Турции, вызвало после себя около 20 афтершоков, сообщает 20 февраля агентство Anadolu.
Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай. По его словам, количество зарегистрированных афтершоков составило около двух десятков, и их число будет возрастать.
Октай сказал, что в результате нового землетрясения пострадало восемь человек, которые были незамедлительно доставлены в больницы.
Напомним, что вечером 20 февраля с интервалом в несколько минут в южных районах Турции произошли два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8.
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