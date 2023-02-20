Анкара, 20 февраля, 2023, 23:10 — ИА Регнум. Новое землетрясение, произошедшее в Турции, вызвало после себя около 20 афтершоков, сообщает 20 февраля агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай. По его словам, количество зарегистрированных афтершоков составило около двух десятков, и их число будет возрастать.

Октай сказал, что в результате нового землетрясения пострадало восемь человек, которые были незамедлительно доставлены в больницы.

Напомним, что вечером 20 февраля с интервалом в несколько минут в южных районах Турции произошли два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8.