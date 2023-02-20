Киев, 20 февраля, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Запрос о размещении иностранных военных на территории Украины никогда не поступал от киевских властей. Такое заявление сделал 20 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Мы никогда… не просили об иностранном контингенте на Украине», — уточнил глава украинского внешнеполитического ведомства.

При этом в ноябре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что на территорию Украины прибыли более 8 тыс. наёмников из более чем 60 стран мира. Иностранных военнослужащих не остановил даже тот факт, что наёмничество запрещено законом во многих странах, а нарушители преследуются в уголовном порядке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о прибытии в Харьков иностранных наёмников, которые разговаривают на английском, немецком, французском и польском языках.