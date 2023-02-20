Генсек НАТО Столтенберг подтвердил, что покинет свой пост осенью

Брюссель, , 22:51 — REGNUM Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью телеканалу CNN, что уйдет в отставку по истечении своих полномочий осенью 2023 года.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

Так глава военного блока ответил на вопрос, останется ли он на своем посту, если страны НАТО попросят об этом. Вместе с тем Столтенберг отметил, что не желает рассуждать о том, чего еще не произошло.

Он подчеркнул, что в настоящий момент сосредоточен на работе по поддержке Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску объявила, что Йенс Столтенберг не собирается продлевать срок своих полномочий, которые истекают в сентябре 2023 года.

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