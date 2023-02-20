В Госдуме считают недопустимой удалённую работу определённых категорий IT-специалистов

Москва, , 23:05 — REGNUM В Госдуме выдвинуто предложение о запрете дистанционной работы для некоторых категорий IT-специалистов.

IT Иван Шилов © ИА REGNUM

Проект постановления Госдумы, опубликованный в электронной законодательной базе Госдумы и который планируется рассмотреть 22 февраля, предлагает запретить «удалёнку» для выехавших после начала СВО за пределы России специалистов, обслуживающих государственные информационные системы (ГИС), системы объектов критической информационной инфраструктуры (объекты КИИ), оборот персональных данных в компаниях.

Данное предложение о запрете должно быть окончательно проработано с Минцифрой России.

Напомним, что ранее Минцифры высказалось против запрета на дистанционную работу для уехавших из России «айтишников», считая, что подобный запрет негативно скажется на конкурентоспособности российской IT-отрасли.

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