В Волынской области Украины сошел с рельсов поезд «Киев-Варшава»

Киев, , 22:36 — REGNUM Поезд направления «Киев-Варшава» сошел с рельсов в Волынской области Украины, 20 февраля сообщила в социальных сетях прокуратура региона.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

По факту происшествия проводится досудебное расследование. Инцидент произошел 19 февраля возле железнодорожного моста через реку Турия. Состав двигался в сторону Польши.

В результате аварии никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января в автономном сообществе Кантабрия (Испания) сошел с рельсов пригородный поезд, из-за чего 15 человек получили травмы и ранения.

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