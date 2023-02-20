Киев, 20 февраля, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Поезд направления Киев — Варшава сошел с рельсов в Волынской области Украины, 20 февраля сообщила в социальных сетях прокуратура региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По факту происшествия проводится досудебное расследование. Инцидент произошел 19 февраля возле железнодорожного моста через реку Турия. Состав двигался в сторону Польши.

В результате аварии никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января в автономном сообществе Кантабрия (Испания) сошел с рельсов пригородный поезд, из-за чего 15 человек получили травмы и ранения.