В Турции после землетрясения возник риск повышения уровня моря на полметра

Анкара, , 22:36 — REGNUM Жителей провинции Хатай в Турции, где произошли два новых землетрясения, управление по чрезвычайным ситуациям страны предупредило о риске повышения уровня моря на полметра. Об этом сказано в распространённом 20 февраля заявлении ведомства.

Землетрясение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы предупреждаем наших граждан о необходимости держаться подальше от береговой линии в качестве меры предосторожности в связи с риском повышения уровня моря вплоть до 50 см», — указано в документе.

Напомним, землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 с разницей в 17 минут, произошли вечером 20 февраля в турецкой провинции Хатай возле границы с Сирией. Подземные толчки ощущались в соседней Сирии, а также в Ливане, на Кипре и в Израиле.

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