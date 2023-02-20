Анкара, 20 февраля, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Жителей провинции Хатай в Турции, где произошли два новых землетрясения, управление по чрезвычайным ситуациям страны предупредило о риске повышения на полметра уровня моря. Об этом сказано в распространённом 20 февраля заявлении ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

«Мы предупреждаем наших граждан о необходимости держаться подальше от береговой линии в качестве меры предосторожности в связи с риском повышения уровня моря вплоть до 50 см», — указано в документе.

Напомним, землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 с разницей в 17 минут произошли вечером 20 февраля в турецкой провинции Хатай возле границы с Сирией. Подземные толчки ощущались в соседней Сирии, а также в Ливане, на Кипре и в Израиле.