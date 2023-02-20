В Турции в результате новых подземных толчков погибла женщина

Анкара, , 22:19 — REGNUM Женщина погибла в результате новых подземных толчков магнитудой 6,3 и 5,8 в Турции. Об этом 20 февраля сообщил телеканал CNN Türk.

Землетрясение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что в городе Самандаге в провинции Хатай женщина погибла в результате падения на неё куска бетона. Кроме того, сообщается, что как минимум четыре человека находятся под завалами в городе Дефне. На месте происшествия уже начата поисково-спасательная операция.

Власти обратились с призывом к жителям региона, оказавшегося в эпицентре подземных толчков, не приближаться к зданиям. При этом часть граждан проигнорировала предупреждение властей, вернувшись в дома, вероятно, для того, чтобы забрать личные вещи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в турецкой провинции Хатай возле границы с Сирией вечером 20 февраля произошло два землетрясения с разницей в три минуты.

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