В результате нового землетрясения в Сирии имеются раненые
Дамаск, 20 февраля 2023, 22:43 — REGNUM На территории Турции и Сирии призошло новое землетрясение, сообщает 20 февраля телеканал Al-Arabiya.
В находящихся на севере Сирии городах Эль-Баб и Харим в результате подземных толчков обрушились здания, имеются раненые.
Турецкие сейсмологи зафиксировали в южных районах страны — Дефне и Самандаг — два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8.
Толчки ощущались также в Ливане, Иордании, Ираке, Палестине и Израиле.
Напомним, что в результате произошедшего 6 февраля разрушительного землетрясения погибло свыше 40 тысяч человек.
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