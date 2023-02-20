Сирию и Турцию продолжают сотрясать подземные толчки

Дамаск, , 22:43 — REGNUM На территории Турции и Сирии призошло новое землетрясение, сообщает 20 февраля телеканал Al-Arabiya.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В находящихся на севере Сирии городах Эль-Баб и Харим в результате подземных толчков обрушились здания, имеются раненые.

Турецкие сейсмологи зафиксировали в южных районах страны — Дефне и Самандаг — два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8.

Толчки ощущались также в Ливане, Иордании, Ираке, Палестине и Израиле.

Напомним, что в результате произошедшего 6 февраля разрушительного землетрясения погибло свыше 40 тысяч человек.

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