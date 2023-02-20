Уагадугу, 20 февраля, 2023, 22:16 — ИА Регнум. Вооруженные бандиты похитили около 50 женщин в провинции Сум на севере Буркина-Фасо, сообщило на своем сайте правительство республики 20 февраля.

Гвидо Рени. Похищение Елены. 1626

Нападения произошли возле двух деревень, расположенных рядом с городом Арибинда. Женщины занимались сбором дикорастущих плодов. Власти приступили к поиску похищенных.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля на севере Буркина-Фасо боевики устроили засаду на отряд силовиков и убили семь сотрудников жандармерии и девять бойцов ополчения.