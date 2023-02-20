Вашингтон, 20 февраля, 2023, 21:55 — ИА Регнум. В США назвали оскорбительным внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с главой Белого дома Джо Байденом. Прибывшего с визитом американского президента украинский лидер встретил без галстука. На это обратила внимание член палаты представителей США Мэрджори Тейлор Грин.

Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден и Владимир Зеленский

В своем Twitter она заметила, что Байден одет как подобает для международного визита, в то время как Владимир Зеленский не счел необходимым одеться «поприличнее».

«Зеленский не может даже надеть галстук, когда здоровается с президентом США. Он с удовольствием берет наши деньги в толстовках и футболках, но Байден принарядился. Так оскорбительно», — написала конгрессмен.

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Напомним, визит Джо Байдена в Киев состоялся 20 февраля. О планах совершить поездку в администрации американского президента заранее не сообщалось из соображений безопасности. Целью своего визита Байден назвал намерение подтвердить «непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины».