В Мексике в аварию попал автобус с нелегальными мигрантами, погибли до 17 человек

Мехико, , 21:57 — REGNUM В штате Пуэбла, находящемся в центральной части Мексики, автобус с нелегальными мигрантами попал в дорожную аварию, из-за чего погибли не менее 17 человек. Об этом 20 февраля сообщил журналистам глава местного управления МВД Хулио Мигель Уэрта.

Авария Kaatjem

Он сообщил, что на месте ДТП погибли 13 человек. Ещё двое скончались в медучреждениях.

«В настоящее время специалисты оказывают помощь 13 пострадавшим, состояние пятерых из них оценивается как тяжёлое», — сказал Уэрта.

По его словам, автобус ехал к границе с США. В нём было 45 мигрантов из стран Центральной Америки, Колумбии и Венесуэлы.

Напомним, в марте 2022 года в Мексике также произошло ДТП с автобусом. Тогда погиб один человек, 18 получили травмы.