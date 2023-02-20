Москва, 20 февраля, 2023, 21:42 — ИА Регнум. Объём рублёвой и валютной ликвидности банков в России, сложившийся в январе, в целом продолжил оставаться на адекватном уровне. Об этом говорится в докладе Центробанка РФ, опубликованном 20 февраля на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Отмечается, что запас рублёвой ликвидности в январе 2023 года стал меньше на 0,9 трлн рублей, чем в декабре 2022 года. Но общий объём рублёвых активов у банков составил 18 трлн рублей, что покрывает 38% рублевых средств клиентов.

«Запас валютной ликвидности (64 млрд долл. США) также находится на адекватном уровне, покрывая примерно 50% средств клиентов и 30% валютных обязательств», — отметили в Центробанке.

Также сообщается, что в течение прошлого месяца из-за расходов в российских банках значительно сократился объём госсредств — на 0,7 трлн рублей или на 7,8%. По итогам января объём остатков госсредств составил 7,9 трлн рублей.

Напомним, по данным Росстата, объём ВВП России по итогам 2022 года снизился на 2,1% и составил почти 151,5 трлн рублей. Согласно прогнозам Центробанка, в прошлом году ожидалось снижение объёма ВВП на 3 — 3,5%.