Bloomberg сообщил о подготовке Китаем мирного плана по конфликту на Украине

Вашингтон, , 21:38 — REGNUM КНР подготовила мирный план по урегулированию конфликта на Украине. В него входит предложение по установлению перемирия и прекращению поставок оружия. Об этом 20 февраля сообщило со ссылкой на ряд дипломатов стран ЕС агентство Bloomberg.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что дипломатические работники считают, что у плана Китая мало шансов на поддержку, однако он может способствовать подрыву усилий Запада в привлечении ряда стран Африки и Латинской Америки на свою сторону в конфликте с Россией.

Напомним, о подготовке Китаем документов к концу февраля с позициями по политическому урегулированию украинского конфликта ранее рассказал член политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

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