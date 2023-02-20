Владикавказ, , 21:26 — REGNUM В районе Транскавказской магистрали, соединяющей Россию с Южной Осетией, 20 февраля произошел сход нескольких лавин. В связи с этим было закрыто движение по Транскаму с 15:00, сообщили в региональном управлении МЧС

Заваленный снегом автомобиль на обочине автомобильной дороги Транскавказской магистрали © Денис Абрамов/РИА Новости

«В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств на территории Республики Южная Осетия, а также в соответствии с рекомендацией МЧС Южной Осетии запрещено движение всех автотранспортных средств на участке н. п. Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 15:00 20 февраля 2023 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Также в МЧС Южной Осетии отметили, что расчистка дороги начнется утром 21 февраля.

Ранее сообщалось, что около 18:00 лавина накрыла в районе Транскама автомобиль с людьми. Никто из пассажиров не пострадал.