Мюнхенская конференция по безопасности должна была стать смотром антироссийских сил, но что-то пошло не так. Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и, главное, вице-президент США Камала Харрис призывали собравшихся признать российскую СВО «неоколониальной» и «империалистической» акцией, но встретили даже не протест, а непонимание у коллег. Кто разрушил сценарий Запада и о чем это свидетельствует?

Александр Тищенко, , 23:37 — REGNUM Мюнхенская международная конференция по безопасности прошла без участия России и, видимо, должна была предполагать коллективное осуждение Москвы четырьмя десятками стран-участниц. Обращение вице-президента США Камалы Харрис — которое, как уже отмечалась, походило на речь прокурора — сводилось к тому, что «ни одна нация не находится в безопасности» в мире, где «одна страна может нарушить суверенитет и территориальную целостность другой».

Латинская Америка и Африка «не явились на войну» против России Сергей Корсун (c) ИА REGNUM

Эту же мысль повторил канцлер Германии Олаф Шольц, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «неоколониальная, империалистическая» спецоперация России — это не «только европейская война».

Но заявления западных стран встретили недовольство государств Африки и Латинской Америки, чьи лидеры и главы дипломатий заявили, что ситуация вокруг Украины, которая длится уже почти год, отнимает время, деньги и внимание Запада в ущерб другим насущным проблемам.

«Мы не можем продолжать говорить только о войне», — заявил глава МИД Бразилии Мауру Виейра, недавно вернувшийся в министерское кресло после победы левых сил во главе с Луисом Инасиу Лула да Силвой.

Вице-президент Колумбии Франсия Маркес заявила, что её стране нужна помощь Европы в решении проблемы изменения климата, а не в «продолжении обсуждения» боевых действий на Украине, их последствий и т.п. К слову, отметим, что Маркес, менее года назад занявшая свой пост (также после победы левой коалиции), на первый взгляд, вполне соответствует стереотипу «леволиберального активиста»: чернокожая феминистка, борец за права человека, организатор кампаний в защиту окружающей среды. И тем не менее она более чем критично высказалась о сценарии, навязанном лидерами Запада.

Следом выступила премьер-министр Намибии Саара Куугонгельва-Амадхила, в прошлом — активист борьбы за независимость (к слову, получившая университетское образование в США), с тезисом: деньги, которые тратятся на вооружение, лучше использовать «для содействия развитию» в Африке, Азии, «и в самом ЕС, где многие люди сталкиваются с трудностями».

«Уговоры Запада по поводу Украины не повлияли на латиноамериканских и южноафриканских лидеров», — комментируя эти выступления, отмечает 20 февраля The Financial Times. Британское издание признаёт: лидеры Запада воспользовались Мюнхенской конференцией, чтобы убедить — боевые действия на Украине это угроза не только Европе, но и всему миру. «Ничто не указывает на то, что их услышали», — констатирует FT. Парижская Le Monde ранее отмечала, что похожий холодный прием встретило выступление президента Украины Владимира Зеленского перед лидерами стран Африканского союза. «Разительный контраст с восторженной солидарностью, проявленной американским Конгрессом или парламентами стран Европы», — указывала Le Monde.

Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции © Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Запад, единый во мнении относительно событий на Украине, в глобальном масштабе оказывается «в одиночестве», признавало французское издание. «От Африки до Азии через Латинскую Америку расширяется» сообщество стран, «не желающих выбирать между «западниками» и Россией», — замечает Le Monde.

Латинская Америка оказывается в авангарде этого процесса, отмечают эксперты. Так, летом 2022 года на саммите Америк делегация Мексики подняла вопрос: почему США выделяют 40 млрд долларов на помощь Украине, тогда как такие суммы десятилетиями не приходят в соседние с американцами страны Центральной Америки? Об этом ИА REGNUM напомнил главный редактор журнала «Латинская Америка» профессор СПбГУ Виктор Хейфец.

«Когда США обращаются к Латинской Америке, говоря, что, дескать, «вы должны проявить солидарность», звучит ответ: «Мы согласны с вами в том, что нельзя менять границы вооружённым путём, но когда вы нам говорите, что это главная проблема, мы не согласны. Есть проблемы, которые нас волнуют гораздо больше: проблемы с продовольствием, экономической безопасности, системы оплаты труда», — заметил Хейфец.

«Как бразильские СМИ высказывают мнение о том, что происходит в Европе? У них есть такая рубрика: «Война в Европе» — то есть где-то там, далеко», — добавил эксперт.

Именно об этом говорила вице-президент Колумбии, пояснил Хейфец. Это не означает, что они выбирают сторону России или сторону США в конфликте, но они говорят, что не собираются быть втянутыми на сторону кого-то одного, и считают важным найти мирное решение совместными усилиями. «В Латинской Америке мало используют термин «многополярный», но часто используют термин, похожий по значению, — «мультилатерализм», многосторонность», — указал профессор Хейфец.

Франсия Маркес © Chepa Beltran/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одной из главных опор этой «многосторонности» для незападного мира становится объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Глава бразильского МИД Мауру Виейра, что показательно, на Мюнхенской конференции не только возражал против навязанной «украинской» повестки, но и продвигал идею объединения вокруг БРИКС. «Конечно, мы хотели бы, чтобы в нем участвовало больше стран», — заявил руководитель бразильской дипломатии.

Конечно, президент Лула да Силва не пойдет на полный разрыв с США, ведь для него важны отношения с Вашингтоном — но и с Москвой, и с Пекином, заметил Хейфец. Показательно, что после встречи с Джо Байденом у Лулы намечен визит к Си Цзиньпину. В состав делегации войдет и экс-президент Бразилии Дилма Руссефф — наиболее вероятный кандидат на пост нового руководителя «Банка БРИКС» — «Нового банка развития».

«Китай и США — два крупнейших партнёра Бразилии. А для России Бразилия — крупнейший торговый партнёр в Латинской Америке. Бразилия, безусловно, хочет быть одним из выразителей точек зрения для Америки. Вряд ли она сможет быть единственной — ведь та же Мексика тоже на это претендует», — указал эксперт-латиноамериканист.

Похожая ситуация складывается на африканском континенте — о разрыве бывшего «третьего мира» с США и бывшими европейскими метрополиями говорить явно преждевременно, но столь же очевидно стремление к многовекторности (или «многосторонности»). Как отметил военный переводчик, африканист Андрей Есипов, в отличие от большинства африканских государств, ЮАР имеет шанс выйти из подчиненных отношений.

Южная Африка, как одна из стран БРИКС, выступает за присоединение других стран континента к этому объединению — в частности, визит президента ЮАР Сирила Рамафосы в Алжир связывают именно с планами по расширению этой группы. В сентябре прошлого года Рамафоса призвал Джо Байдена «не наказывать» африканские страны за сотрудничество с Россией.

Сергей Лавров и Сирил Рамафоса © Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС

«Южная Африка собирается начать совместные военно-морские учения с Россией и Китаем, несмотря на критику со стороны американских, европейских и даже некоторых южноафриканских официальных лиц за то, что это выглядит как одобрение операции России на Украине», — сообщала 17 февраля The New York Times. Материал открывается описанием захода в бухту Кейптауна фрегата ВМФ России «Адмирал Горшков» с гиперзвуковым вооружением на борту и «буквами Z и V — патриотическими символами России».

«Есть лидеры, которые теперь прислушиваются к африканцам», а не диктуют им, что им делать. Это то, что мы чувствуем, когда находимся на встречах БРИКС. Мы чувствуем себя партнерами в том, а не теми, кому что-то навязывают», — цитирует NYT Линдиве Зулу, главу отдела международных отношений правящей партии «Африканский национальный конгресс».