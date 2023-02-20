Черкесск, 20 февраля, 2023, 20:57 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии совершено нападение на сотрудников арбитражного суда и управления казначейства. Четверо неизвестных напали на должностных лиц двух ведомств на одной из улиц города Черкесска, избили их и скрылись. Об этом ранее сообщили в ряде СМИ и в соцсетях. Данные подтвердили в региональном управлении МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«20 февраля около 14:00 в дежурную часть ОМВД России по г. Черкесску поступило сообщение о том, что на ул. Ставропольская совершено нападение на должностных лиц арбитражного суда и управления федерального казначейства по Карачаево-Черкесии», — сказано в сообщении пресс-службы МВД.

В ведомстве также отметили, что пострадавшим нанесены множественные травмы, а злоумышленники «скрылись в неизвестном направлении на автомашине «ВАЗ». Их объявили в розыск. Объявлен план «Перехват».

Ранее в местных СМИ сообщалось, что замруководителя управления федерального казначейства по КЧР доставлен в больницу в тяжелом состоянии, о состоянии других пострадавших не сообщается.