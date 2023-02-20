На границе Турции и Сирии произошло два новых землетрясения
Анкара, 20 февраля 2023, 20:48 — REGNUM В турецкой провинции Хатай возле границы с Сирией вечером 20 февраля произошло два землетрясения с разницей в три минуты. Об этом сообщает пресс-служба Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
По данным ведомства, первое землетрясение произошло в 20:04 (время совпадает с московским) возле города Дефна. Его магнитуда составила 6,3. Второй раз толчки были в Самандагском районе в 20:07 магнитудой 5,8.
По данным агентства Sabah, в Дефне часть зданий, который пострадали от землетрясений 6 февраля, разрушились. На улицах города много строительной пыли.
Сообщатся, что толчки ощущали в соседних провинциях.
Напомним, по последним данным, в Турции во время землетрясений, произошедших 6 февраля, погибли 41 156 человек. Магнитуда тогда составила до 7,7.