Анкара, 20 февраля, 2023, 20:48 — ИА Регнум. В турецкой провинции Хатай возле границы с Сирией вечером 20 февраля произошло два землетрясения с разницей в три минуты. Об этом сообщает пресс-служба Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Дмитрий Сухов ИА REGNUM Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция. Февраль 2023

По данным ведомства, первое землетрясение произошло в 20:04 (время совпадает с московским) возле города Дефна. Его магнитуда составила 6,3. Второй раз толчки были в Самандагском районе в 20:07 магнитудой 5,8.

По данным агентства Sabah, в Дефне часть зданий, которые пострадали от землетрясений 6 февраля, разрушились. На улицах города много строительной пыли.

Сообщатся, что толчки ощущали в соседних провинциях.

Напомним, по последним данным, в Турции во время землетрясений, произошедших 6 февраля, погибли 41 156 человек. Магнитуда тогда составила до 7,7.