Украина может оставить Байдена себе — член Конгресса США

Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Соединённым Штатам нужно остановить военную помощь Киеву. Такое заявление в соцсети Twitter 20 февраля сделал член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Мэтт Гетц.

Здание Конгресса США в Вашигтоне © EPA/MICHAEL REYNOLDS/ТАСС

Политик отреагировал на новость о визите американского президента Джо Байдена в Киев и на его обещание нового пакета поставок вооружения на Украину.

«Больше никакой помощи Украине!» — написал Гетц.

Он обвинил президента в игнорировании внутренних проблем США, таких как кризис на границе или горящие химикаты Огайо. Конгрессмен отметил, что его не удивляет отъезд Байдена из страны в Президентский день, посвященный первому президенту избранному народом США президенту Джорджу Вашингтону.

«Он (Байден, прим. — ИА REGNUM) пренебрегал американскими интересами с самого начала своего президентства», — заявил конгрессмен.

Гетц добавил, что Украина может оставить Байдена себе.

Напомним, визит американского президента в Киев состоялся 20 февраля. Это стало неожиданным, так как поездку не анонсировали. В Киеве Байден заявил, что готовится новый пакет военной помощи для украинских властей в размере $500 млн. В Белом доме уточнили, что помощь оценивается в $460 млн.

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