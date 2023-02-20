Анкара, 20 февраля, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен не смог назвать сроков уведомления конгресса по поставкам Турции истребителей F-16, сообщает турецкий телеканал NTV.

EPA/NECATI SAVAS/ТАСС Энтони Блинкен на пресс-конференции в Анкаре

«Могу сказать, что я активно вовлекаюсь в разговоры с конгрессом об уверенной поддержке администрацией пакета F-16», — сказал Блинкен в интервью телеканалу.

Ранее госсекретарь США признал, что Вашингтон не может продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса. В свою очередь конгресс ранее исключил Турцию из программы поставок истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры между госсекретарём США Энтони Блинкеном и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу состоялись в Анкаре 20 февраля.