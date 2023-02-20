Лондон, 20 февраля, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Великобритания пополнила санкционный список в отношении Ирана. Об этом сообщается на сайте правительства Соединённого Королевства 20 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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Под ограничительные меры со стороны Лондона попали восемь физических лиц. В их числе иранские судьи, командиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ряд чиновников страны.

Как уточняется в опубликованном документе, это председательствующие судьи исламского революционного суда в городах Карадж, Мешхед, Исфахан, командир одной из баз КСИР, расположенной на северо-западе Ирана, бригадный генерал Мохаммад Таги Осанлу, а также заместители командиров КСИР в ряде иранских провинций.

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Кроме того, в санкционном списке оказался губернатор провинции Систан и Белуджистан Мохаммада Карами.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Великобритания расширила санкции против Ирана, введя ограничительные меры, в частности, против заместителя командующего исламским народным ополчением «Басидж» Салара Абнуша, самого народного ополчения и кооперативного фонда «Басидж».