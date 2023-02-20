Пекин, 20 февраля, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Китай поддерживает проект резолюции РФ в Совбезе ООН о создании комиссии по расследованию диверсии на трубопроводах «Северного потока», произошедшей в сентябре 2022 года. Об этом на встрече с журналистами 20 февраля заявил постпред Китая Чжан Цзюнь.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По словам китайского дипломата, Пекин поддерживает обсуждение данной темы в Совете Безопасности.

Кроме того, Китай поддержит действия, направленные на выявление четкой картины о произошедшем и привлечение виновных к ответственности.

Напомним, в сентябре 2022 года сразу на двух экспортных российских газопроводах в Европу произошли взрывы. Глава российского государства Владимир Путин назвал это «очевидным терактом». Россия представила проект резолюции СБ ООН о расследовании диверсий на «Северных потоках» 17 февраля. Согласно данному проекту, комиссия должна состоять из независимых юристов, которых выберет генсек ООН. Документ также содержит призыв выявить исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников этой диверсии.