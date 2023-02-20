Ярославль, , 19:41 — REGNUM В Ярославле удалось предотвратить теракты, которые должна была совершить 19-летняя девушка. Её задержали, она призналась на допросе, что действовала по указке украинских спецслужб, пишет РЕН ТВ.

Полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Несостоявшаяся террористка была задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке поджога здания, в котором собирали посылки для участников спецоперации. При себе у нее имелась бутылка бензина. По данному факту возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта.

Как рассказала задержанная, она собирала по указке СБУ сведения о различных интересующих украинские спецслужбы объектах, фотографировала их, сообщала координаты. За эти сведения ей заплатили 7 тыс. рублей.

О задержанной известно, что она воспитывалась в неблагополучной семье и употребляла наркотики. С такими, как она, СБУ могло установить связь в группах в соцсетях, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике 25 января взяли в плен двоих украинских диверсантов, переодетых в военную форму, пытавшихся завладеть гражданским автомобилем.

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