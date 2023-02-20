Ярославль, 20 февраля, 2023, 19:41 — ИА Регнум. В Ярославле удалось предотвратить теракты, которые должна была совершить 19-летняя девушка. Её задержали, она призналась на допросе, что действовала по указке украинских спецслужб, пишет РЕН ТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Несостоявшаяся террористка была задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке поджога здания, в котором собирали посылки для участников спецоперации. При себе у нее имелась бутылка бензина. По данному факту возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта.

Как рассказала задержанная, она собирала по указке СБУ сведения о различных интересующих украинские спецслужбы объектах, фотографировала их, сообщала координаты. За эти сведения ей заплатили 7 тыс. рублей.

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О задержанной известно, что она воспитывалась в неблагополучной семье и употребляла наркотики. С такими, как она, СБУ могло установить связь в группах в соцсетях, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике 25 января взяли в плен двоих украинских диверсантов, переодетых в военную форму, пытавшихся завладеть гражданским автомобилем.