Вашингтон, , 19:57 — REGNUM Президент США Джо Байден выступает за оказание военной помощи Киеву, но никогда не говорит, какая конченая цель Вашингтона на Украине. Об этом заявил военный эксперт Гарри Казианис в статье, опубликованной 20 февраля изданием 19Fortyfive.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть ли у кого–нибудь точное представление о том, какова конечная цель Джо Байдена в предоставлении Украине военной помощи на миллиарды долларов? Я могу ответить на это за Джо Байдена — у него её нет», — написал Казианис.

По его мнению, Байден якобы заботится только о том, чтобы в СМИ не возмущались отсутствием военной помощи Киеву. При этом эксперт считает, что поставки американского оружия не помогут ВСУ добиться впечатляющих успехов.

По мнению Казианиса, после внезапного визита Байдена в Киев многие зададутся вопросом о целях США на Украине и о том, каким ожидается конец конфликта. Эксперт опасается, что при отсутствии такого понимания эскалация может дойти до применения ядерного оружия или «чего-то хуже».

Напомним, 20 февраля в Белом доме сообщили, что США планируют поставить Киеву новый пакет военной помощи. Его стоимость оценили в $460 млн.

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