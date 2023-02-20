Москва, 20 февраля, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Страшная трагедия, которая постигла олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, вызвала циничную радость у некоторых пользователей украинского сегмента соцсетей.

Dmitry Golubovich/Global Look Press Роман Костомаров

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Так, имевший российское гражданство Аркадий Бабченко (внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), который и ранее резко отзывался о России и поддерживал силовую операцию украинских силовиков в Донбассе, поглумился над горем спортсмена и его семьи.

«Общими трудами, не щадя пота своего, […] врачи за пяток-другой дней довели Романа Костомарова до гангрены ручек и ножек. И отрезали ему ножки», ― написал так называемый журналист в телеграм-канале.

Он также нелестно отозвался о российской медицине и больницах.

О полной якобы «деградации российской медицины» на фоне произошедшего с Костомаровым сообщил и другой пользователь Сети.

«Самое ужасное, что в результате банальной пневмонии пациент уже лишился нижних и верхних конечностей», ― написал комментатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, фигурист Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии. У него поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома.

Напомним, фигурист попал в больницу с пневмонией 10 января. В феврале из-за осложнений спортсмену ампутировали стопы и несколько пальцев на руках. Лёгкие фигуриста практически отказали: правое вовсе не работает самостоятельно, а в левом обнаружен обширный фиброз и скапливается жидкость. Костомаров дышит через трубку в гортани.

Костомаров ― олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, чемпион мира среди юниоров и трёхкратный чемпион России, заслуженный мастер спорта.