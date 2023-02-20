Стокгольм, , 19:27 — REGNUM Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон приветствовал готовность Турции возобновить переговоры со Швецией и Финляндией по ратификации заявки о вступлении в НАТО. Об этом премьер заявил в ходе пресс-конференции 20 февраля.

«Я приветствую, что они хотят возобновить обсуждение трехстороннего соглашения», — сказал премьер Швеции.

Со слов премьера Швеции, Турция до конца не отказывалась от контактов. Однако даты новой встречи между тремя странами пока нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о готовности Анкары отдельно рассмотреть возможность вступления Финляндии в Североатлантический альянс.