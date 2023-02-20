Москва, , 19:24 — REGNUM Решение властей Нидерландов сократить число персонала посольства России в Гааге является очередным недружественным шагом Амстердама. Это заявление МИД РФ было распространено 20 февраля.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Расцениваем решение МИД Нидерландов о радикальном сокращении численности сотрудников посольства России в Гааге и приостановке деятельности Торгового представительства России в Амстердаме как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-нидерландских отношений», — говорится в сообщении.

В МИД РФ напомнили, что в марте 2022 года нидерландская сторона уже высылала российских дипломатов. После этого Москва вела переговоры о создании условий для полноценной работы диппредставительств, но Амстердам сорвал этот процесс, когда стороны почти договорились. Предполагается, это было сделано по указаниям «из вне».

Российские дипломаты также отметили, что приостановка деятельности торгового представительства РФ в Амстердаме приведёт к разрушению основ экономического сотрудничества между странами.

Напомним, 18 февраля в Нидерландах сообщили, что количество сотрудников посольства России необходимо сократить на 17 человек и закрыть российское Торговое представительство. В МИД РФ сообщили, что из-за этого российское посольство в Гааге сможет работать только по оформленным ранее записям и по выдаче паспортов.

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