Ногинск, Московская область, , 19:22 — REGNUM В Ногинске сын федерального судьи, 13-летний учащийся кадетского корпуса, скончался, сообщает источник ИА REGNUM.

Согласно полученной информации, мальчик пожаловался на плохое самочувствие, а именно на головные боли. По этой причине ребенок остался дома и неделю не ходил в школу. Вернувшись домой мать обнаружила своего ребенка мертвым.

Уточняется, что рядом с телом обнаружены газовый баллончик, дезодорант и вейп.

Причина смерти ребенка устанавливается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения России выступает за более жесткое законодательство в отношении вейпов.