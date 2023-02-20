Москва, 20 февраля, 2023, 19:09 — ИА Регнум. В Центробанке считают, что возможность для снижения ключевой ставки в 2023 году имеется, однако, вероятнее всего, придется не снижать её, а увеличивать. Это должно помочь справиться с инфляцией. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в своем докладе о денежно-кредитной политике ЦБ.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Как отметила руководитель организации, по обновленным прогнозам на 2023–2024 годы, диапазоны средней ключевой ставки повышены на половину процентного пункта. Это означает, что в 2023 году этот диапазон составит 7,0 — 9,0% годовых, а в 2024 году — 6,5 — 7,5% годовых. При этом ключевая ставка может измениться и в сторону уменьшения, заметила Набиуллина.

«Это не исключает возможности снижения ставки в этом году, но его вероятность и масштаб уменьшились. И напротив, возросла вероятность того, что может понадобиться некоторое повышение ставки, чтобы в 2024 году инфляция соответствовала цели вблизи 4%», — сказано в документе.

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Напомним, 16 декабря 2022 года Центробанк РФ решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В ноябре 2022 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что к нейтральной ключевой ставке (5–6%) планируется вернуться в 2025 году.