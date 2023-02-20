Вашингтон, , 18:59 — REGNUM Соединённые Штаты выделят Киеву новый пакет военной помощи Киеву общей суммой на $460 млн. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба Белого дома.

Поставка оружия НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Министерство обороны [США] объявляет о выделении военной помощи для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере обороны», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден, прибыв в Киев заявил, что для украинских властей планируется поставить вооружения на $500 млн. По его словам, в этот пакет военной помощи войдут боекомплекты для артиллерийских систем HIMARS и гаубиц, комплексы Javelin, и др.

Стоит отметить, что визит Байдена на Украину заранее не анонсировался. Он прибыл в Киев утром 20 февраля, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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