Вашингтон, 20 февраля, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Соединённые Штаты выделят Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму $460 млн. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО

«Министерство обороны [США] объявляет о выделении военной помощи для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере обороны», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден, прибыв в Киев, заявил, что для украинских властей планируется поставить вооружения на $500 млн. По его словам, в этот пакет военной помощи войдут боекомплекты для артиллерийских систем HIMARS и гаубиц, комплексы Javelin и др.

Стоит отметить, что визит Байдена на Украину заранее не анонсировался. Он прибыл в Киев утром 20 февраля, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.