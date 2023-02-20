Москва, , 18:47 — REGNUM ВВП России по итогам 2022 года снизился до 2,1%, согласно первой оценке Росстата.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным статистической службы, объем ВВП России в текущих ценах достиг 151,4556 трлн рублей.

В 2021 году экономика РФ, согласно последней оценке Росстата, выросла на 5,6%.

Напомним, согласно прогнозам Центробанка по росту экономики на 2022–2025 годы, российскую экономику ожидало снижение на 3-3,5% в 2022 году, на 1-4% в 2023 году, а также рост на 1,5-2% в 2024–2025 годах.