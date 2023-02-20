Тель-Авив, Израиль, , 18:44 — REGNUM Зенитно-ракетные комплексы Hawk, которые были списаны в Израиле, не будут переданы Киеву. Об этом 20 февраля в эфире национального телемарафона «Единые новости» заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

ЗРК Hawk (сс) Sören Kusch

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Дипломат пояснил, что это вооружение ещё 60-х годов и находится в ненадлежащем состоянии, поэтому оно не будут переданы украинской стороне.

«На самом деле эти системы ещё десять лет назад были списаны и находятся в ненадлежащем состоянии. То есть военный атташе ездил, руками трогал и подтвердил, что там, к сожалению, нечего передавать», ― добавил Корнийчук.

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Посол добавил, что «это не какой-то злой умысел, это вопрос нецелесообразности передачи хлама, который не работает».

Напомним, ранее источники сообщили, что Вашингтон обратился к Израилю с просьбой отправить на Украину списанные системы противовоздушной обороны Hawk.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2022 года США в рамках военной помощи отправили Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны Hawk.