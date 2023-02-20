Москва, 20 февраля, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Законопроект, который должен позволить повысить значение русского языка в обществе, внесла в Госдуму депутат от думской фракции КПРФ Нина Останина, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости Нина Останина

Парламентарий предлагает внести изменения в положение закона «О средствах массовой информации», в котором дано понятие национальной продукции средства массовой информации.

Останина напомнила, что под этим понимается продукция на русском или других языках народов России либо на иностранном языке в случае, если данная продукция предназначена для российских СМИ и произведена российскими или зарегистрированными в установленном порядке организациями.

Депутат считает, что из данного понятия нужно исключить слова «либо на иностранном языке (в случае, если данная продукция предназначена для российского средства массовой информации)».

Ранее Госдума приняла закон о защите русского языка.