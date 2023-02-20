Конгресс США опасается передавать Турции истребители F-16 — Блинкен

Анкара, , 18:39 — REGNUM Соединённые Штаты не могут поставить Турции истребители четвёртого поколения F-16, пока это не одобрит Конгресс. Об этом 20 февраля сообщил телеканалу NTV прибывший с визитом в Анкару госсекретарь США Энтони Блинкен.

F-16 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«У наших членов Конгресса есть некоторые опасения. Необходимо эффективно устранить озабоченность Конгресса», — сказал Блинкен.

Он отметил, что Госдеп поддерживает продажу Турции американских истребителей.

Напомним, ранее Турция была участником соглашения, по которому США обязались поставить республике истребители пятого поколения F-16. Вашингтон отказался выполнять обещание из-за того, что Анкара решила приобрести российские системы ПВО С-400. Впоследствии турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил США продать F-16.

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