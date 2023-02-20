Симферополь, 20 февраля, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал визит президента США Джо Байдена на Украину предвестником бед и разрушений для украинского народа. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости Сергей Аксёнов

«По поводу визита Байдена к своим киевским вассалам. Для народа Украины это предвестие еще больших бед, жертв и разрушений», — написал Аксенов.

Для России и всех вменяемых людей в мире, как считает Сергей Аксенов, этот визит — лишь очередная демонстрация.

«Остановить сумасшедших сектантов и их подручных — долг нашей страны… поэтому только полный разгром преступного киевского режима, только Победа», — написал глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов также прокомментировал визит Байдена в Киев. По его словам, визит американского президента не обернётся для Украины ничем хорошим, а для президента Владимира Зеленского «запахло жареным».