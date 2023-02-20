Москва, 20 февраля, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Российская игра Atomic Heart получила высокую оценку у экспертов. Ряд западных журналистов одобрил музыкальное оформление и качественную графику. Так, на сайте-агрегаторе Metacritic игра набрала 78 баллов из 100 на основании первых рецензий.

Цитата из игрового процесса. Mundfish. 2023 Atomic Heart

Сообщается, что издание Shacknews оценило игру в девять из десяти баллов. Восемь из десяти поставили Atomic Heart IGN, PCGamesN и GameStar.

Как отметил немецкий сайт GameStar, новая российская игра отличается тем, что не насаждает коммунистические идеи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Atomic Heart — это однопользовательский шутер от первого лица. Действие игры происходит в альтернативном СССР, в котором восставшие роботы захватили предприятия.