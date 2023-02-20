Тбилиси, , 18:41 — REGNUM Члены самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и другие сторонники экс-президента страны Михаила Саакашвили 20 февраля вышли на акции протеста в Тбилиси и Батуми. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Протест в Грузии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным журналистов, в Тбилиси участники акции собрались у администрации правительства Грузии. На акцию пришли в том числе ряд лидеров ЕНД, основанной Саакашвили. В Батуми протестующие собрались возле здания правительства Аджарии. Все они требуют освободить бывшего президента.

Председатель ЕНД Леван Хабеишвили, выступая на акции, традиционно обвинил власти Грузии в поддержке России. Он считает, что это мешает европейскому курсу республики.

«Грузинский народ не слуга [президента РФ Владимира Путина] Путина, и грузинский народ собирается бороться до победы», — заявил Хабеишвили.

Напомним, ЕНД регулярно проводит протестные акции, требуя освободить Саакашвили из заключения, с 6 февраля, когда Тбилисский суд не удовлетворил ходатайство об освобождении экс-президента по состоянию здоровья. «Националы» также упрекают действующие власти Грузии в «пророссийскости» из-за нежелания Тбилиси рвать экономические связи с Москвой.

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